Morata Juve, il riscatto si allontana. Ma nei prossimi giorni...

Morata Juve, si allontana il riscatto dell’attaccante spagnolo. I bianconeri, però, ci riproveranno così nei prossimi giorni

Come riferito da Goal.com, la Juve e l’Atletico Madrid hanno avuto un nuovo contatto per discutere del riscatto di Alvaro Morata. Trattativa sempre più complicata.

I Colchoneros, infatti, non sono in vena di fare grandi sconti, mentre i bianconeri non vogliono spingersi sui 30 milioni concordati due estati fa. Nuovo summit nei prossimi giorni.