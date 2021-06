Morata rivela: «Sarebbe bello essere nuovamente allenato da Simeone»

Alvaro Morata ha parlato a Onda Cero durante la trasmissione El Transistor: queste le dichiarazioni dell’attaccante della Juve

«Sarebbe bello essere nuovamente allenato da Simeone. Non è che devo scegliere, se mi dicessero di scegliere tra due squadre direi Atlético e Juventus. Non so cosa accadrà e giocherò dove mi vorranno di più».

RONALDO – «Giocare accanto a Cristiano è caratterizzato dalle sue richieste. È nella nostra testa che fa gol perché è il nostro giocatore più importante e se fa gol, siamo vicini alla vittoria. Lo fa per vincere, non per i singoli numeri. È una mentalità d’acciaio, alla Rafa Nadal. È un qualcosa che va ammirato e mi piace molto giocare accanto a lui».