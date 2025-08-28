Moratti Inter, l’ex presidente nerazzurro in terapia intensiva. La moglie: «Non è grave», le ultimissime sulle sue condizioni

Ore di apprensione ma anche di speranza per Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter e figura simbolo del calcio italiano. L’imprenditore milanese, 80 anni, è ricoverato da martedì sera presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di una grave crisi respiratoria causata da una polmonite. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in terapia intensiva, dove è stato sedato e intubato per agevolare la respirazione.

La moglie, Milly Moratti, ha voluto rassicurare amici e tifosi: «Non è grave, tra qualche ora sapremo di più». Secondo fonti ospedaliere, i medici avrebbero già ridotto la sedazione e Moratti avrebbe ripreso conoscenza, riconoscendo i familiari presenti. Se nelle prossime ore non interverranno complicazioni, potrebbe essere estubato. I parametri vitali risultano in miglioramento, anche se la situazione clinica resta seria.

Non è la prima volta che l’ex patron nerazzurro affronta problemi di salute: nel settembre 2023 era stato ricoverato al Galeazzi di Milano per un intervento di angioplastica. Fumatore di lunga data, è da tempo seguito con controlli medici regolari.

Un presidente nella storia dell’Inter

Alla guida del club dal 1995 al 2013, Moratti ha conquistato 16 trofei, tra cui cinque scudetti consecutivi e il leggendario Triplete del 2010: scudetto, Coppa Italia e Champions League vinta a Madrid contro il Bayern Monaco di Louis van Gaal, sotto la guida di José Mourinho, allenatore portoghese noto per il suo carisma e le sue doti tattiche.

Durante la sua presidenza, hanno vestito la maglia nerazzurra campioni come Ronaldo Luís Nazário de Lima, attaccante brasiliano due volte Pallone d’Oro; Christian Vieri, bomber italiano dal fiuto del gol; e Andrea Pirlo, regista di classe e visione di gioco.

Lo scorso maggio, per il suo 80° compleanno, Moratti aveva festeggiato con una grande riunione di famiglia e amici, alla presenza di molte glorie interiste. Nonostante l’invito della società, il 31 maggio aveva scelto di seguire da casa la finale di Champions League persa dall’Inter contro il Paris Saint-Germain, evitando la trasferta a Monaco di Baviera.

La comunità sportiva e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali, con un sentimento condiviso di vicinanza e affetto verso uno dei presidenti più amati della storia nerazzurra.