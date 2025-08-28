 Moratti Inter, l’ex presidente nerazzurro in terapia intensiva. La moglie: «Non è grave», le ultimissime
Connect with us

Inter News

Moratti Inter, l’ex presidente nerazzurro in terapia intensiva. La moglie: «Non è grave», le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Moratti

Moratti Inter, l’ex presidente nerazzurro in terapia intensiva. La moglie: «Non è grave», le ultimissime sulle sue condizioni

Ore di apprensione ma anche di speranza per Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter e figura simbolo del calcio italiano. L’imprenditore milanese, 80 anni, è ricoverato da martedì sera presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di una grave crisi respiratoria causata da una polmonite. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in terapia intensiva, dove è stato sedato e intubato per agevolare la respirazione.

La moglie, Milly Moratti, ha voluto rassicurare amici e tifosi: «Non è grave, tra qualche ora sapremo di più». Secondo fonti ospedaliere, i medici avrebbero già ridotto la sedazione e Moratti avrebbe ripreso conoscenza, riconoscendo i familiari presenti. Se nelle prossime ore non interverranno complicazioni, potrebbe essere estubato. I parametri vitali risultano in miglioramento, anche se la situazione clinica resta seria.

Non è la prima volta che l’ex patron nerazzurro affronta problemi di salute: nel settembre 2023 era stato ricoverato al Galeazzi di Milano per un intervento di angioplastica. Fumatore di lunga data, è da tempo seguito con controlli medici regolari.

Un presidente nella storia dell’Inter

Alla guida del club dal 1995 al 2013, Moratti ha conquistato 16 trofei, tra cui cinque scudetti consecutivi e il leggendario Triplete del 2010: scudetto, Coppa Italia e Champions League vinta a Madrid contro il Bayern Monaco di Louis van Gaal, sotto la guida di José Mourinho, allenatore portoghese noto per il suo carisma e le sue doti tattiche.

Durante la sua presidenza, hanno vestito la maglia nerazzurra campioni come Ronaldo Luís Nazário de Lima, attaccante brasiliano due volte Pallone d’Oro; Christian Vieri, bomber italiano dal fiuto del gol; e Andrea Pirlo, regista di classe e visione di gioco.

Lo scorso maggio, per il suo 80° compleanno, Moratti aveva festeggiato con una grande riunione di famiglia e amici, alla presenza di molte glorie interiste. Nonostante l’invito della società, il 31 maggio aveva scelto di seguire da casa la finale di Champions League persa dall’Inter contro il Paris Saint-Germain, evitando la trasferta a Monaco di Baviera.

La comunità sportiva e i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali, con un sentimento condiviso di vicinanza e affetto verso uno dei presidenti più amati della storia nerazzurra.

Related Topics:

Inter News

Inter, ansia per l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti: è in terapia intensiva per una polmonite

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

24 ore ago

on

27 Agosto 2025

By

Moratti
Continue Reading

Inter News

Buchanan, che show al Villarreal per l’ex Inter: tripletta e dedica speciale a un ex compagno! I dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

26 Agosto 2025

By

Buchanan
Continue Reading