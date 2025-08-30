Moratti ricoverato, la Curva Nord espone uno striscione di sostegno fuori da San Siro – FOTO

Moratti, l’abbraccio dei tifosi: striscione di incoraggiamento a San Siro dopo il malore dei giorni scorsi – FOTO

Arrivano segnali di cauto ottimismo sulle condizioni di Massimo Moratti, 80 anni, storico ex presidente e proprietario dell’Inter, ricoverato all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per una polmonite che nei primi giorni aveva reso necessaria l’intubazione. Dopo una fase iniziale particolarmente delicata, l’imprenditore milanese – figura centrale nella storia recente del club nerazzurro – sta mostrando progressi incoraggianti.

Secondo fonti vicine all’ospedale, l’équipe medica valuterà nel fine settimana la possibilità di procedere all’estubazione, un passaggio cruciale per verificare la capacità di Moratti di respirare autonomamente. La moglie, Milly Moratti, ha rassicurato i tifosi dichiarando che le condizioni del marito sono stabili, pur invitando alla prudenza vista la gravità iniziale del quadro clinico.

L’abbraccio della Curva Nord

Il mondo interista si è stretto attorno al suo ex presidente, protagonista di un’epoca d’oro culminata con il Triplete del 2010 sotto la guida di José Mourinho, allora allenatore carismatico capace di portare in bacheca Champions League, Scudetto e Coppa Italia.

Durante la sfida di campionato contro l’Udinese – squadra allenata da Gabriele Cioffi, tecnico noto per il suo approccio tattico equilibrato – la Curva Nord ha esposto a San Siro uno striscione con la scritta: “Presidente Moratti, la tua Curva è con te”. Un gesto simbolico, ma dal forte impatto emotivo, che testimonia il legame indissolubile tra Moratti e la tifoseria.

Il sostegno sui social

Le immagini dello striscione, condivise anche dal profilo di Nino Ciccarelli, figura storica del tifo organizzato, hanno raccolto centinaia di commenti di incoraggiamento. Messaggi che confermano come Moratti resti una delle personalità più amate del calcio italiano, non solo per i 16 trofei conquistati durante la sua presidenza, ma anche per la sua vicinanza umana e il rispetto sempre dimostrato verso i tifosi.

Un simbolo oltre il calcio

Il nome Moratti è legato indissolubilmente alla storia dell’Inter e alla passione ereditata dal padre Angelo Moratti, presidente negli anni ’60. Oggi, mentre il mondo del calcio attende notizie positive, l’affetto che circonda Massimo Moratti va oltre i colori e le rivalità, unendo sportivi e appassionati nel desiderio di rivederlo presto in salute.