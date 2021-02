Morte Bellugi, Gravina: «Un grande dolore per il calcio italiano»

Il calcio italiano piange la scomparsa di Mauro Bellugi: ecco le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sull’ex difensore

Mauro Bellugi è scomparso all’età di 71 anni: il mondo del calcio piange uno dei suoi protagonisti. Ecco le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, rilasciate all’ANSA:

«Un grande dolore per il calcio italiano. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza».