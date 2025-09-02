Morto Emilio Fede, è scomparso a 94 anni l'ex conduttore del Tg4 - Calcio News 24

Morte Emilio Fede: addio al volto storico del Tg4. Aveva 94 anni

La morte di Emilio Fede è avvenuta martedì all’età di 94 anni. A confermare la notizia è stata la figlia Sveva, che fino all’ultimo ha descritto il padre come un uomo forte e combattivo: «Continua a lottare come un leone. È un guerriero», aveva detto poco prima del decesso. I funerali si terranno giovedì presso la parrocchia Dio Padre di Segrate, a Milano 2.

Negli ultimi giorni le condizioni di salute del giornalista si erano aggravate. Emilio Fede era ricoverato da tempo presso la Residenza San Felice di Segrate, una struttura nei pressi di Milano, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

La morte di Emilio Fede segna la fine di un’epoca della televisione italiana. Con una carriera iniziata in Rai negli anni Sessanta come inviato di guerra, Fede divenne direttore del Tg1 prima di essere chiamato da Silvio Berlusconi (ex presidente del Milan) alla guida del Tg4 su Rete 4. Dal 1992 al 2012, il suo telegiornale fu il simbolo dell’informazione schierata a favore del leader di Forza Italia, con uno stile diretto, teatrale e spesso sopra le righe. «Sono il direttore più criticato, ma anche il più guardato», amava dire.

La morte di Emilio Fede arriva dopo un lungo silenzio mediatico, seguito alla sua uscita da Mediaset nel 2012, a causa del coinvolgimento nell’inchiesta Ruby. Nonostante le difficoltà, Fede non rinunciò mai alla sua identità: «Sono caduto, ma non ho mai smesso di essere Emilio Fede», aveva dichiarato in un’intervista.

A segnare profondamente gli ultimi anni della sua esistenza è stata anche la scomparsa della moglie Diana De Feo, giornalista e parlamentare di Forza Italia, sposata nel 1963. La donna è morta nel giugno 2021. Il loro era un legame profondo, nonostante la distanza fisica: lui a Milano, lei tra Roma e Napoli, ma sempre in contatto quotidiano. «Ci sentiamo dieci volte al giorno», raccontavano. La perdita di Diana fu per Fede «il dolore più grande».

Con la morte di Emilio Fede, scompare non solo un giornalista controverso, ma anche un protagonista indiscusso della televisione italiana del Novecento.