Morte Emiliano Sala, condannato l’organizzatore del volo

L’organizzatore del volo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala a Cardiff è stato condannato a 18 mesi di carcere

David Henderson, l’organizzatore del volo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala a Cardiff, è stato condannato a 18 mesi di carcere. Nel trasferimento da Nantes, l’aereo privato sul quale viaggiava l’argentino, un Piper PA-46 Malibu del 1984, scomparve al largo di Alderney, nel canale della Manica.

Henderson è stato condannato per imprudenza e negligenza dalla Corte di Giustizia di Cardiff per aver messo in pericolo la sicurezza del velivolo. Inoltre il Piper doveva essere guidato dallo stesso Henderson e non da David Ibbotson – scomparso anche lui nell’incidente – che non aveva la licenza per pilotare in notturna.