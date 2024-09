Morte Schillaci, Di Mariano: «Caro zio, sei stato il mio eroe»

Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo, ha dedicato un post commovente a suo zio scomparso, Totò Schillaci

La trista notizie della morte di Totò Schillaci ha reso più amara la giornata a tutti gli amanti del calcio italiano. La scomparso a causa di una brutta malattia a 59 anni è stato un duro colpo per lo sport azzurro e tra i tanti giocatori che hanno reso omaggio a Totò c’è anche Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo nonché suo nipote.

«Caro zio, non so se riuscirò mai a trovare le parole giuste, il modo giusto di dire addio. Sei stato il mio eroe, la mia ispirazione, fin da bambino. È stato un onore per me non solo condividere il campo con te, ma anche essere parte della tua vita fuori dal rettangolo verde. La tua umiltà, il tuo spirito di sacrificio e la tua passione per il nostro amato Palermo saranno sempre con me. In campo e fuori, hai insegnato a tutti noi cosa significa veramente lottare per i propri sogni. Sarai sempre nel mio cuore, zio Totò, e in quello di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti. Non è un addio, è solo un arrivederci»