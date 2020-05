Morto all’età di 91 anni Giuseppe Barletti, giornalista sportivo e storica figura del programma Rai 90° Minuto

Lutto nel mondo del calcio italiano. Si spegne all’età di 91 anni Giuseppe Barletti, uno dei pilastri della famosa trasmissione sportiva 90° Minuto, in onda sulle reti Rai, e di Domenica Sprint.

Fra le prime squadre ad esprimere il cordoglio c’è il Torino, club che Berletti aveva seguito in prima persona per molti anni. Il giornalista era andato in pensione nel 1993.