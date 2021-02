Morto Mauro Bellugi: il cordoglio del mondo del calcio

Mauro Bellugi non ce l’ha fatta: l’ex difensore di Inter, Napoli e Bologna è morto all’età di 71 anni. I messaggi di cordoglio del mondo del calcio

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di uno dei suoi protagonisti: è venuto a mancare all’età di 71 anni Mauro Bellugi, ex difensore della Nazionale italiana e di Inter, Napoli e Bologna.

Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia dopo il periodo difficile: Bellugi aveva subito l’amputazione delle gambe dopo l’aggravarsi delle sue condizioni a seguito della positività al Covid. Il cordoglio del mondo del calcio.

Oggi ci lascia un grande uomo, un grande calciatore, un grande Interista: ciao Mauro 🙏⚫️🔵#FCIM — Inter (@Inter) February 20, 2021

La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Bellugi per la scomparsa del caro Mauro. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 20, 2021