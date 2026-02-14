Morto Orazio Russo, addio allo storico responsabile del settore giovanile del Catania: il cordoglio del club siciliano. Mondo del calcio in lutto

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio siciliano e nazionale. Si è spento all’età di 52 anni Orazio Russo, figura iconica del Catania e attuale responsabile del settore giovanile del club etneo. L’ex calciatore, che da anni combatteva con coraggio e dignità contro la leucemia, lascia un vuoto incolmabile alle pendici dell’Etna, dove era amato per la sua dedizione totale alla maglia.

Nato come esterno destro d’attacco, noto per la sua generosità tattica, Russo ha legato indissolubilmente il suo nome ai colori rossazzurri fin dal lontano 1991. La sua carriera è stata impreziosita da traguardi storici, tra cui spicca la promozione in Serie A conquistata nel 2006 sotto la guida tecnica di Pasquale Marino. Il suo percorso sul rettangolo verde si è concluso nel 2010, anno in cui riuscì a esordire nella massima serie grazie a Sinisa Mihajlovic, coronando il sogno di una vita prima di dedicarsi alla formazione dei futuri talenti.

La dirigenza degli Elefanti ha reagito con commozione alla notizia. Attraverso una nota ufficiale, il presidente Rosario Pelligra e l’amministratore delegato Vincenzo Grella hanno manifestato il profondo cordoglio di tutto il club, ricordando Russo non solo come un professionista esemplare, ma come un uomo di grandi valori che ha sempre servito la causa con orgoglio e senso d’appartenenza. Tutta la società si stringe ora attorno alla famiglia Russo nel ricordo di una bandiera intramontabile.

LA NOTA DEL CATANIA – «Il Presidente Rosario Pelligra, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella e il Catania Football Club in tutte le sue componenti esprimono profondo dolore per la scomparsa di Orazio Russo, uomo di grandi valori. Da responsabile del settore giovanile, da tecnico e da calciatore, per il Catania ha sempre speso le sue grandi qualità con orgoglio e senso d’appartenenza. Siamo e saremo vicini alla famiglia Russo. Addio Orazio, ti porteremo sempre nel cuore».