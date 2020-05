Mourinho: «Addio all’Inter? Sono scappato e poi ho firmato col Real»

Mourinho svela alcuni retroscena riguardanti la sua decisione di lasciare l’Inter dopo il Triplete per sedersi sulla panchina del Real Madrid

Durante l’intervista concessa a The Athletic, José Mourinho è tornato a parlare del suo travagliato addio all’Inter. Ecco le rivelazioni del tecnico portoghese.

«Contratto già firmato col Real Madrid prima della finale? Non era vero. Avevo un accordo, ma non avevo un contratto firmato. Volevo davvero andare al Real Madrid in quel momento. Volevo davvero provare a vincere il campionato spagnolo dopo i campionati inglese e italiano. Ma temevo che se fossi tornato a Milano con la squadra e, con la reazione dei giocatori e dei tifosi, non sarei riuscito a ripartire. Posso dire di essere scappato, sono scappato da loro. Pochi giorni dopo, ho firmato con il Real Madrid. Solo dopo tornai a Milano e incontrai a cena il presidente Moratti».