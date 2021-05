Mourinho alla Roma: balzo del +11% delle azioni giallorosse in Borsa

L’annuncio di Josè Mourinho alla Roma ha fatto schizzare del +11% le azioni giallorosse in Borsa

La notizia dell’arrivo di Josè Mourinho alla Roma ha portato effetti benefici anche alle azioni giallorosse in Borsa.

Le azioni del club sono infatti letteralmente schizzate in alto dal momento dell’annuncio dello Special One, in una giornata che era caratterizzata da una tendenza negativa. Attualmente, le azioni della Roma fanno registrare un +11,74 per cento.