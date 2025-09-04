José Mourinho e il “tesoretto” delle buonuscite: oltre 108 milioni di euro in carriera

José Mourinho e il “tesoretto” per lo special one delle buonuscite: oltre 108 milioni di euro in carriera. I numeri

L’avventura di José Mourinho, allenatore portoghese noto per il suo carisma e il palmarès ricco di trofei internazionali, si è conclusa al Fenerbahçe lo scorso 29 settembre. Il tecnico, arrivato in Turchia con l’obiettivo di riportare il club ai vertici, è stato esonerato dopo pochi mesi e ha ricevuto una buonuscita di 15 milioni di euro. Una cifra considerevole che va ad aggiungersi a un bilancio personale già impressionante.

Secondo un’analisi del quotidiano spagnolo AS, nel corso della sua lunga carriera Mourinho ha incassato complessivamente 108,3 milioni di euro in indennità di licenziamento. Un vero e proprio “tesoretto” accumulato grazie a separazioni anticipate con alcune delle squadre più prestigiose del calcio mondiale.

Le buonuscite più ricche della carriera di Mourinho

Il club che ha versato la somma più alta è stato il Chelsea, storico club londinese della Premier League, che in due diverse occasioni ha pagato complessivamente 30,5 milioni di euro per interrompere il rapporto con lo “Special One”.

Segue il Manchester United, altra potenza del calcio inglese, che ha liquidato Mourinho con 22 milioni di euro. Al terzo posto figura il Real Madrid, squadra con cui il tecnico ha vinto una Liga da record, che ha corrisposto 19,7 milioni di euro.

Il Tottenham Hotspur, noto per il suo stadio ultramoderno e per la lunga militanza in Premier League, ha versato 17,4 milioni di euro al momento dell’addio. Prima dell’esperienza turca, l’ultima buonuscita era arrivata dalla AS Roma, club con cui Mourinho ha conquistato la Conference League 2022, pari a 3,5 milioni di euro.

Un primato unico nel calcio moderno

Questi numeri collocano José Mourinho in una posizione unica nel panorama calcistico: nessun altro allenatore ha accumulato somme così elevate in indennità di licenziamento. La sua capacità di attrarre club di alto livello, unita a contratti particolarmente remunerativi, ha contribuito a costruire un patrimonio che va oltre i successi sportivi.

Per i tifosi e gli addetti ai lavori, il caso Mourinho rappresenta un esempio emblematico di come il calcio moderno non si giochi solo sul campo, ma anche nelle trattative contrattuali e nelle clausole di uscita.