Mourinho: «All’Inter eravamo come fratelli. Con Materazzi nessuna parola»

Mourinho ha solo parole d’amore per l’Inter ed il suo passato in nerazzurro: ecco le parole del tecnico del Tottenham

Jose Mourinho, in “Parola di allenatore” format di Netflix, ha parlato dei suoi trascorsi all’Inter.

«Sono stato davvero felice in quei due anni nel club e con quel gruppo di giocatori. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, eravamo come fratelli. Per cinquant’anni l’Inter ha inseguito la Champions League, sapevo che quell’anno dovevo vincere per i miei ragazzi. Alla fine della finale di Champions non volevo andare negli spogliatoi, non volevo salire sul pullman e tornare a Milano insieme ai miei giocatori, se lo avessi fatto non sarei mai andato al Real Madrid. Così ho cercato di scappare, ma ho visto Materazzi fuori dal pullman, non potevo non fermarmi. Nessuna parola, non ricordo nessuna parola».