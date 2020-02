Mourinho ironizza: «Il City? Voglio il titolo del 2018!» – VIDEO

La battuta di José Mourinho dopo la notizia della sanzione al Manchester City a seguito delle violazioni del FPF – VIDEO

José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Tottenham sull’Aston Villa, ha parlato anche della punizione ricevuta dal Manchester City.

«Non penso che si tratti di decisioni clamorose o meno. La legge, è o non è. Da quello che ho ottenuto è che la UEFA li punisce, ma hanno la possibilità di fare appello. Alla fine del processo vedremo se saranno puniti. Non ho altro da dire al riguardo. Non ho perso un solo minuto analizzando ciò che la UEFA e la FIFA devono analizzare. Se ci provassi, dovrei chiedere se la squadra che è arrivata seconda nel 2018 deve vincere il campionato. Sarebbe interessante ma pensiamo a noi stessi».