Mourinho: «L’Inter del Triplete era un gruppo speciale» – VIDEO

Josè Mourinho, intervistato da Diletta Leotta, ripercorre la storica annata del Triplete conquistato con l’Inter. Le sue parole.

«Io non credo sia possibile fare qualcosa di speciale solo perchè l’allenatore ha qualcosa di speciale. Più la qualità dei professionisti anche dal punto di vista umano era una squadra speciale, era una famiglia. Loro sono riusciti a tirare fuori il meglio di me come io sono riuscito a farli ad arrivare al punto più alto della loro carriera».