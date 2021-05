Mourinho pazzo della Roma: spunta una cover giallorossa – FOTO

Josè Mourinho si sta calando nella sua nuova realtà giallorossa: spunta una cover per il cellulare della Roma

Josè Mourinho è – da sempre – il numero uno nella comunicazione. Il prossimo tecnico della Roma, dopo il post di presentazione dove ha rilasciato parole al miele ai suoi nuovi tifosi, ne ha pubblicato subito un altro sempre a tinte giallorosse.

Il tecnico portoghese ha postato una cover per cellulare della Roma con le sue iniziali ben in vista. La didascalia d’accompagnamento? Non poteva che essere: #ForzaMagicaRoma.