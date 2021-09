Roma, Mourinho punta su Zaniolo: lo Special One lo stimola così

Jose Mourinho punta su Nicolò Zaniolo: il tecnico portoghese lavora per far tornare in piena forma il centrocampista

La Roma scende in campo oggi contro il Sassuolo: l’obiettivo è solo uno, ovvero la vittoria, per riagguantare il Napoli e condividere la vetta della classifica. Mourinho vorrà farlo con Nicolò Zaniolo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma si coccola il numero 22 apparso non al meglio della forma nelle prime uscite in giallorosso e con la Nazionale: lo Special One punta su di lui.