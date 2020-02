Mourinho ride sempre, che allegria in conferenza – VIDEO

José Mourinho, manager del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa prima del match con il Chelsea. Ecco la sua reazione

Il solito Josè Mourinho. Il portoghese, intervenuto in conferenza stampa, non è riuscito a trattenersi sulle domande relative a Son ed Harry Kane. Prima la risata dopo aver risposto al quesito sui tempi di recupero del coreano, poi la reazione identica sull’attaccante inglese. Il solito modo per poter distogliere l’attenzione dalla squadra? Probabile, lo Special One non si smentisce mai.