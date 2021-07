Mourinho: «Terribile aver perso Spinazzola, Emerson è un buon giocatore»

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di TalkSport dell’infortunio di Spinazzola: le sue dichiarazioni

«L’Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile».