Mourinho, la telefonata a Spinazzola: «Ti aspettiamo a Roma»

Il portoghese ha vissuto oggi la sua prima giornata da romanista a Trigoria: la telefonata a Spinazzola e i primi impegni

Josè Mourinho ha cominciato a prendere confidenza con l’ambiente giallorosso, nella prima giornata trascorsa a Trigoria.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il lusitano ha chiamato Leonardo Spinazzola, vittima del brutto infortunio riportato nel finale di Belgio-Italia. Le sue parole sono state, stando alla rosea, semplicemente: «Ti aspettiamo a Roma», per dare forza al terzino azzurro.

Intanto ha avuto modo di sedersi al tavolo con Pinto per capire come tamponare l’inevitabile assenza di Spinazzola, che durerà almeno fino al 2022. Inoltre ha voluto definire la durata del ritiro in Portogallo, chiedendo anche che la squadra potesse cementarsi un gruppo solido fin dall’inizio: in quella fase, mancherebbe il solo Cristante ancora impegnato con l’Italia all’Europeo.

Ha poi cominciato ad incontrare alcuni giocatori, tra cui Pellegrini, Zaniolo, Smalling, Kumbulla, Reynolds e Darboe.