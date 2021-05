Mourinho tenta il colpo da sogno: ha chiamato Cristiano Ronaldo per portarlo alla Roma

José Mourinho avrebbe chiamato Cristiano Ronaldo per proporgli di trasferirsi alla Roma

Clamorosa indiscrezione di calciomercato riportata stamattina da La Stampa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

José Mourinho avrebbe chiamato Cristiano Ronaldo in questi giorni per salutarlo e capire le sue intenzioni: la Roma sarebbe una soluzione per salvare i vantaggi del Fisco italiano (100 mila euro di forfait sui guadagni stranieri) ma l’ipotesi è complessa per mille motivi. CR7 comunque sarebbe insofferente e starebbe pensando di lasciare la Juventus. Lo stesso Allegri non è convinto della sua permanenza in bianconero Mendes ha contatto il Manchester United per un clamoroso ritorno, ma lo stipendio spaventa tutti.