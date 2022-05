Mourinho: «Zalewski ha avuto la chance e si è fatto trovare pronto»

Conferenza stampa Mourinho, l’elogio per il giovane Zalewski: «Ha avuto la chance in una situazione di rischio e si è fatto trovare pronto»

Josè Mourinho ha parlato di Zalewski in conferenza stampa alla vigilia di Roma–Venezia.

«Non faccio grandi differenze di mentalità e atteggiamento tra Zalewski e altri giocatori giovani. Per lui è arrivata l’opportunità in un momento in cui la squadra necessitava un’opzione diversa come lui. Abbiamo deciso di metterlo in quella posiziona lì, sotto 2-0 contro il Verona, senza Spinazzola ed El Shaarawy, lui ha avuto la chance in una situazione di rischio e si è fatto trovare pronto. Se dovesse arrivare per gli altri giovani vediamo se sono bravi a coglierla al volo. Lui è rappresentativo per quello che vogliamo portare e del nostro rapporto col settore giovanile».