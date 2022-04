Moviola Atalanta Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Atalanta Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Torino, valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

3′ GOAL TORINO – Praet va via sulla destra e serve poi a Sanabria un pallone che è solo da spingere in rete. Dubbi sulla posizione di partenza del belga ma il Var conferma che la posizione è regolare. Gol convalidato.

16′ RIGORE ATALANTA – Rodriguez sgambetta in area Zappacosta, Abisso indica subito il dischetto nonostante le proteste dei giocatori granata.

20′ GOAL ANNULLATO ATALANTA -Hateboer segna il 2-1 ma il guardalinee segnala subito il fuorigioco. L’esterno nerazzurro è al di là della linea difensiva.

36′ RIGORE TORINO- Sanabria entra in area e viene toccato da dietro da Freuler: Abisso non ha dubbi nell’indicare il dischetto e ammonire il centrocampista dell’Atalanta. Il Var non interviene.