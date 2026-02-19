Moviola Brann Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match di Europa League

Moviola Brann Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i playoff di Europa League. I dettagli

L’episodio arbitrale chiave del match tra Brann Bologna, partita d’andata dei playoff di Europa League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Obrenovic.

L’EPISODIO CHIAVE

Nel match del Brann Stadion, l’arbitro Rade Obrenovic ha gestito una gara complessivamente corretta, intervenendo con decisione nei pochi episodi dubbi. I primi provvedimenti disciplinari arrivano presto: al 14’ ammonisce Federico Bernardeschi per un intervento irregolare, mentre al 31’ finisce sul taccuino anche Nana Boakye del Brann per un fallo in ritardo. Nessun episodio da VAR sul gol del vantaggio del Bologna al 9’, firmato da Santiago Castro dopo una splendida azione personale: posizione regolare e nessun contatto falloso nella costruzione dell’azione. Il primo tempo si chiude senza ulteriori situazioni controverse.

Nella ripresa, Obrenovic mantiene la stessa linea di giudizio, lasciando correre quando possibile e intervenendo solo nei casi necessari. La gestione dei numerosi cambi — ben sei tra il 46’ e il 75’ — avviene senza intoppi, così come il controllo dei minuti finali, in cui non emergono proteste né episodi da rivedere. Al 90’+4 il direttore di gara fischia la fine dopo aver controllato il cronometro, chiudendo una partita ordinata dal punto di vista arbitrale e priva di decisioni realmente controverse.

