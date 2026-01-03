Moviola Cagliari Milan, il punto su tutti gli episodi dubbi della sfida dell’Unipol Domus

Moviola Cagliari Milan, tra proteste e dubbi: la moviola della sfida all’Unipol Domus. Tutti gli aggiornamenti

Cagliari-Milan si chiude sullo 0-1, ma in casa rossoblù resta più di un dubbio per un episodio da moviola: il presunto tocco di mano in area di Samuele Ricci. Il centrocampista allenato da Massimiliano Allegri sembra infatti deviare con il braccio una rovesciata di Semih Kilicsoy, scatenando le proteste dei sardi.

A questo punto entra in gioco la moviola: ecco come La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport hanno valutato l’episodio.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: “All’11’, trattenutina di Luperto a Leao: niente di irresistibile, giusto far proseguire. Al 16’, Zappa (fuori area) calcia il pallone sul suo braccio sinistro: autogiocata pura. Al 30’ Estupinan ostruisce la ripartenza di Palestra a palla lontana: dubbi. Al 45’, Abisso assegna un (giusto) rigore per atterramento di Loftus: tutto azzerato, Leao era in fuorigioco.

CORRIERE DELLO SPORT: “Gestione positiva per Abisso, merito anche del ritmo iniziale dettato dal Cagliari. Pochi falli fischiati, da regolamento i gialli per Saelemaekers e Palestra: il primo provoca, il secondo reagisce. Manca un’ammonizione per Estupiñan per fallo sullo stesso Palestra, ma nel complesso il metro è abbastanza coerente (nonostante un finale con qualche sbavatura).

NIENTE MANO – Al 17′ del primo tempo, nel tentativo di anticipare Rabiot al limite dell’area, Zappa rinvia col sinistro colpendo la propria mano destra. Il tocco non è punibile perché è un’autogiocata, il Var inoltre non sarebbe potuto intervenire perché fuori area.

