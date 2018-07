Moviola Croazia-Inghilterra e Var: gli episodi della semifinale

Moviola Croazia-Inghilterra e Var: l’analisi degli episodi arbitrali dubbi della semifinale odierna tra le Nazionali di Dalic e Southgate

Moviola Croazia-Inghilterra e Var, tutti gli episodi dubbi della semifinale odierna che svelerà il nome della finalista insieme alla Francia. Il Mondiale 2018 è giunto alle sue fasi finali, la semifinale tra Croazia-Inghilterra mette in palio un posto nella finale di domenica 15 luglio. Per l’Inghilterra si tratterebbe, infatti, della seconda finale della sua storia, dopo quella vittoriosa del 1966 in casa. Per la Croazia, invece, sarebbe addirittura la prima volta assoluta.

E’ il turco Cuneyt Cakir il direttore di gara scelto dalla FIFA per dirigere la seconda semifinale tra Croazia e Inghilterra. Nell’edizione di Russia 2018, infine, ha già diretto Marocco–Iran, lo scorso 15 giugno, finita 1–0 per gli asiatici e Argentina–Nigeria, conclusasi con il risultato di 2–1. Passa in vantaggio l’Inghilterra dopo 4 minuti grazie ad un calcio di punizione realizzato da Trippier, giusta la decisione dell’arbitro di decretare il fallo a pochi metri dal limite dell’area di rigore.