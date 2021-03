Moviola Fiorentina Parma: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Fiorentina Parma

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Parma, valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Abisso



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

30′ Calcio di rigore e pari per il Parma – Azione personale di Gervinho che prova a trovare Karamoh, mani di Pulgar netto e calcio di rigore. Dal dischetto va Kucka che calcia in maniera perfetta: 4° rigore su 4 quest’anno, 6 gol in campionato per lui.