Moviola Frosinone-Juventus e Var: gli episodi del posticipo di Serie A

Moviola Frosinone-Juventus, gli episodi arbitrali e Var del posticipo serale della 5ª giornata di Serie a 2018/2019

Moviola Frosinone-Juventus, l’analisi degli episodi arbitrali e del Var in occasione del posticipo serale in programma questa sera, domenica 23 settembre 2018, alle ore 20.30 per la quinta giornata di Serie A. Sarà l’arbitro Giacomelli a dirigere Frosinone-Juventus, coadiuvato dagli assistenti di linea Mondin e Santoro, il quarto uomo è Marinelli. Var e Avar rispettivamente Mariani e Del Giovane. I bianconeri scendono in campo contro la terza squadra laziale del campionato di Serie A per centrare i tre punti e proseguire la marcia solitaria in vetta alla classifica.

La formazione di Massimiliano Allegri è reduce da quattro vittorie consecutive nei primi quattro impegni di campionato, in aggiunta la vittoria nell’esordio di Champions League contro il Valencia. Diversi cambi nella formazione titolare della Juventus che lancia in difesa Daniele Rugani in coppia con Giorgio Chiellini, mentre resta in panchina il centrocampista Matuidi per far posto a Emre Can. In attacco il tridente è composto da Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Proprio quest’ultimo al 5′ di gioco cade dopo uno scontro con Capuano a pochi metri dall’area di rigore, ma per Giacomelli non c’è fallo e il gioco prosegue.