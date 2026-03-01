Moviola Inter Genoa, caso Calhanoglu: perché il fallo non è da rosso secondo l’arbitro

Moviola Inter Genoa, il caso Calhanoglu divide tutti: perché l’arbitro ha escluso il rosso nel corso della sfida contro i rossoblù

Partita gestita senza particolari difficoltà dal direttore di gara di Ravenna, che si è trovato a prendere una decisione chiave al 69’. In quell’occasione l’Inter di Cristian Chivu ha ottenuto un rigore per un evidente tocco di mano: il cross di Luis Henrique proveniente dalla destra è stato infatti intercettato da Amorim con il braccio alto e lontano dal corpo. La scelta dell’arbitro è stata immediata e giudicata dalla Rosea come «rigore ineccepibile», un episodio che non lascia margini a interpretazioni alternative.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sul piano disciplinare, il momento più discusso è arrivato al 62’, quando Hakan Calhanoglu ha fermato fallosamente Ekuban lanciato verso la porta. Sui social si è acceso il dibattito su un possibile cartellino rosso, ma la decisione di limitarsi all’ammonizione è risultata corretta: pur essendo l’ultimo uomo, la traiettoria del pallone non era diretta verso lo specchio e la posizione di Carlos Augusto avrebbe consentito un recupero difensivo. Da qui la valutazione tecnica che ha escluso l’espulsione del centrocampista turco.

La moviola della Gazzetta dello Sport ha ulteriormente chiarito la dinamica, respingendo ogni polemica sulla mancata espulsione: «Non è rosso perché la palla non era diretta verso la porta e perché Carlos Augusto aveva la possibilità di recuperare» si legge nel commento. Mancavano dunque i presupposti del DOGSO, evitando così una sanzione pesante per Calhanoglu, che potrà essere regolarmente a disposizione per il derby di domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri.