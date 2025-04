Moviola Inter Milan: ecco il voto per l’arbitro Doveri, un commento su tutte le decisioni. Il giudizio

Moviola Inter Milan: ecco il voto per l’arbitro Doveri, un commento su tutte le decisioni del direttore di gara. Il giudizio e l’analisi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore di gara Doveri è stato promosso a pieni voti per le decisioni prese nel corso di Inter–Milan. L’analisi:

PAROLE – «Al 5’ e al 25’ pt, si incendia il duello fra Bisseck e Leao: è l’interista che prima rischia con una cintura al collo e poi va vicino a una ammonizione – che manca – per una strattonata che blocca l’azione pericolosa. Al 36’, regolare il gol di Jovic: De Vrij lo salva. Al 38′ Tomori giù in area: nulla per trattenute reciproche a gioco fermo con Bastoni. Al 6’, l’Inter lamenta una trattenuta ma lo 0-2 di Jovic è regolare. Corretto il giallo a Calhanoglu (25’ st)».