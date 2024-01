Moviola Inter Verona, la direzione di Fabbri non senza polemiche

La moviola completa del direttore di gara Fabbri durante la disputa della giornata di Serie A tra l’Inter e il Verona

22′ – Silent check per un possibile tocco col braccio in area di Carlos Augusto sulla conclusione di Ngonge: la sala Var dà l’ok, non c’è nulla. Si continua.

48′ – Gol annullato a Lautaro per posizione di fuorigioco di Acerbi. L’arbitro annulla tutto e dopo un silent check col Var conferma la decisione presa sul campo.

75′ – Gol di Henry. I nerazzurri protestano per un possibile fallo ad inizio azione di Magnani su Arnautovic, l’arbitro lascia correre ed il Var non interviene. Rete convalidata.

🟨 77′ – Ripartenza Inter condotta da Lautaro, Coppola commette fallo da dietro in scivolata. Primo giallo della partita per lui.

🟨 78′ – Subito un altro ammonito nel Verona: Suslov stende Barella.

90′ – Proteste di tutto San Siro per un fallo sanzionato ad Arnautovic per una spallata a centrocampo, interrotta una pericolosissima occasione per i nerazzurri in ripartenza.

🟥 90+5′ – Espulso Lazovic per proteste.

90+8′ – Incredibile a San Siro! Fabbri richiamato al Var per un contatto in area tra Darmian ed Henry. Calcio di rigore per l’Hellas.