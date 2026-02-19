Connect with us

Moviola Jagiellonia Fiorentina, l’episodio chiave del match di Conference League

Moviola Jagiellonia Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i playoff di Conference League

L’episodio arbitrale chiave del match tra Jagiellonia Fiorentina, partita d’andata dei playoff  di Conference League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro austriaco Gishamer .

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Il primo fischio arriva dopo pochi secondi, il reo è Piccoli che abbatte due giocatori saltando di testa. Proteste locali per un fallo fischiato a favore di Gosens, il contatto con Pozo sembrava di spalla. Sbracciata di Fabbian per proteggere palla, l’arbitro la punisce e blocca l’azione. Si lamenta Gosens per un anticipo sullo stesso Pozo nettamente sul pallone, Gishamer condanna il piede leggermente alto. Al 21′ incredibile giallo a Fazzini segnalato dall’assistente: il viola arriva nettamente in anticipo, peraltro su una palla che aveva in possesso: una scelta davvero incomprensibile vedendo i replay. Perdonato invece Comuzzo che va in contrasto nella metà campo avversaria con troppa foga. Al 41’Mandragora perde palla e per evitare guai trattiene vistosamente Joswiak: ammonizione scontata, assolutamente giusta. Si va al riposo e i falli sono stati molti, complessivamente 20, tanti i contrasti decisi e le interruzioni di gioco.

SECONDO TEMPO

Anche la prima parte della ripresa presenta un copione fatto di diversi interventi scorretti, sebbene non ci sia particolare cattiveria. Al 59′ illusione dell’1-1 per i padroni di casa, la deviazione a colpo sicuro è in fuorigioco: Gishamer torna indietro nell’azione e fischia una punizione che si conclude con un palo di Jozwiak. All’ora di gioco Marianella, in telecronaca di Sky, dice che l’arbitraggio non gli è finora piaciuto, Minotti ne sottolinea l’incoerenza di certi interventi. Giallo mancato a Mazurek per fallo netto su Fazzini in incursione centrale. A 15′ dalla fine Lezzerini si prende un cartellino per perdita di tempo su un rinvio. Altra ammonizione poco dopo a Wdowik, frustrazione evidente su Parisi. All’80’ rigore per la Fiorentina: fallo di Drachal su Piccoli che lo anticipa, lo stessp centravanti si incarica della trasformazione. I minuti di recupero sono 4. Si chiude la gara con un numero elevato di falli: 19 da parte del Jagiellonia, 15 quelli della Fiorentina.

