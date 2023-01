Moviola Lazio-Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/23: moviola Lazio-Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Bologna, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Baroni.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

La Lazio reclama il rigore per un intervento su Zaccagni al 37’, in cui l’esterno viene chiuso dal raddoppio della difesa bolognese in area, ma l’arbitro è ben posizionato e non concede il penalty. Sul finale del primo tempo, il VAR interviene per un check su corner del Bologna, ma non riportando nessuna infrazione