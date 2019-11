L’episodio chiave del match valido per la 5ª giornata dell’Europa League 2019/20: moviola Lazio Cluj

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Cluj valido per la 5ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro turco Palabıyık.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

56′ Ammonito Adekanye per simulazione – Contatto in area tra il numero 22 e Boli, l’arbitro ammonisce il biancoceleste per simulazione.