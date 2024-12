Moviola Lazio-Napoli, l’episodio chiave del match

Moviola Lazio-Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/2025. I dettagli

L’episodio chiave della moviola del match Lazio-Napoli, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

L’EPISODIO ARBITRALE CHIAVE

19′ RIGORE PER LA LAZIO! Grande scambio tra Noslin e Hysaj, palla filtrante per Pedro travolto da Caprile in uscita. Pairetto indica il dischetto