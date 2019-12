L’episodio chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Lecce Genoa

L’episodio chiave della moviola del match tra Lecce e Genoa, valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Rocchi.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

31′ Gol Pandev, il Lecce protesta – I padroni di casa chiedono all’arbitro di annullare il gol per presunta posizione irregolare di Pinamonti. Per l’arbitro, l’attaccante non influisce in alcun modo sull’azione