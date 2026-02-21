Moviola Lecce Inter: il VAR cancella la perla di Dimarco, gli episodi dubbi del match sotto la direzione di Manganiello

Moviola Lecce Inter: gli episodi dubbi del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

L’Inter supera l’ostico ostacolo Lecce imponendosi per 2-0 nel finale grazie alle reti di Henrikh Mkhitaryan e del subentrato Manuel Akanji. La sfida, tatticamente intensa, ha richiesto una direzione molto attenta da parte dell’arbitro Gianluca Manganiello. Il fischietto piemontese ha risposto presente, mostrando polso fermo e coerenza per tutti i 95 minuti, ben coadiuvato dalla sala VAR.

L’episodio chiave: il gol annullato a Dimarco (52′)

Il momento più delicato e discusso per la squadra arbitrale si materializza al 52′. Federico Dimarco addomestica un pallone al limite dell’area e lo spedisce nell’angolino basso con una conclusione da vero campione.

La gioia dell’Inter, però, viene interrotta quasi subito. Manganiello, in costante contatto con la sala video, ferma il gioco per valutare un sospetto fuorigioco nell’azione che ha portato al tiro. Dopo un rapido e accurato check tecnologico, la rete viene annullata. Una chiamata complessa a occhio nudo, ma corretta e risolta in modo impeccabile dalla tecnologia.

Gestione disciplinare: severità e coerenza

Fin dai primissimi minuti, Manganiello ha fatto capire alle due squadre di non voler tollerare il gioco duro, optando per un metro di giudizio severo ma equo:

10′ – Giallo per de Vrij: Giusta l’ammonizione per Stefan de Vrij . La sua entrata è oggettivamente troppo ruvida e il cartellino è ineccepibile.

Giusta l’ammonizione per . La sua entrata è oggettivamente troppo ruvida e il cartellino è ineccepibile. 17′ – Giallo per Tiago Gabriel: Nessun dubbio anche sul provvedimento disciplinare per il giocatore del Lecce, sanzionato per aver atterrato un avversario in modo irregolare.

Nessun dubbio anche sul provvedimento disciplinare per il giocatore del Lecce, sanzionato per aver atterrato un avversario in modo irregolare. 88′ – Giallo per Bastoni: Nel finale concitato, inevitabile l’ammonizione per Alessandro Bastoni, reo di non poter evitare un fallo tattico evidente.

Proteste e chiamate al limite

Molto reattivo l’assistente di linea al 24′, quando viene fermato Marcus Thuram per una posizione di offside davvero millimetrica, confermata poi dai replay. Al 74′, brivido nell’area dell’Inter per una furibonda mischia: i giocatori di Eusebio Di Francesco chiedono a gran voce un calcio di rigore, ma Manganiello è in ottima posizione, valuta i contatti come regolari dinamiche di gioco e fa ampi cenni di proseguire senza esitazioni.