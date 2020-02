MOVIOLA Lione Juventus: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: moviola Lione Juventus

L’episodio chiave della moviola del match tra Lione e Juventus, valido per la gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

4′ Cross Ronaldo – Pallone morbido del portoghese sul secondo palo. Leggera deviazione che mette fuori causa Cuadrado. Non vede il direttore di gara che assegna rimessa dal fondo. poi anche un check del Var per un presunto intervento in area su Cuadrado