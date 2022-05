Moviola Milan Atalanta, CorSport: «Gol Leao irregolare, corsa scudetto condizionata»

La moviola di Milan-Atalanta del Corriere dello Sport punta il dito contro la rete di Leao che ha aperto le marcature

Il Corriere dello Sport assegna un 4.5 alla direzione di gara di Orsato in Milan-Atalanta.

«Un errore di quello che viene ancora (per quanto?) considerato tra i migliori del Mondo, Orsato, indirizza pesantemente la corsa scudetto, già influenzata dalla peggior stagione arbitrale degli ultimi anni (con il Milan che, altre volte, ha subito decisioni sbagliate). Come si faccia a non fischiare in campo, naturalmente, serenamente, il fallo di Kalulu su Pessina sull’1-0 lo può sapere solo l’arbitro per il quale sono cambiati i regolamenti e limit d’età per permettergli di andare in Qatar.

Kalulu inforca la gamba sinistra di Pessina con la sua destra: un fallo netto, chiaro, che Orsato o non ha visto – o peggio – ha ignorato. Sarebbe da VAR anche perché è in piena APP (fase d’attacco) il gol arriva immediato. Ed invece: Orsato non fischia, Irrati sicuramente in difficoltà si rifugia dietro il protocollo».

