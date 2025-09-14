Moviola Milan Bologna, l'episodio chiave del match di Serie A - Calcio News 24

Milan News
Moviola Milan Bologna, l’episodio chiave del match di Serie A
Moviola Milan Bologna, l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Milan Bologna, valido per la 3ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.
4′ – Subito primo episodio: Tomori lancia Rabiot che duella con Heggem al limite dell’area: Marcenaro punisce il francese
10′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Estupinan che ferma Castro lanciato in contropiede
14′ – Segna Cambiaghi, ma il giocatore partiva da chiaro fuorigioco
18′ – Ammonito anche Tomori per un brutto fallo su Cambiaghi
24′ – Milan a un passo dal vantaggio: palo di Estupinan
45′ – Palo di Gimenez
45′ – Ammonito anche Saelemaekers
46′ – Comincia il secondo tempo con De Winter per Pavlovic
55′ – Si fa male Maignan, entra Terracciano
61′ – GOL DEL MILAN! Segna Modric, alla prima rete in rossonero
68′ – Palo di Ricci
73′ – Primo ammonito nel Bologna, Miranda
76′ – Ricci chiede un tocco di mano di Lucumi in area, ma il movimento del difensore è congruo
77′ – Gran numero di Pulisic che poi cade in area: Marcenaro fa proseguire
85′ – Marcenaro assegna un rigore al Milan ma dopo controllo VAR cambia decisione
89′ – Allegri protesta in maniera veemente dopo la decisione del VAR e viene espulso
