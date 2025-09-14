 Moviola Milan Bologna, l'episodio chiave del match di Serie A - Calcio News 24
Milan News

Moviola Milan Bologna, l'episodio chiave del match di Serie A

32 minuti ago

Moviola Milan Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Milan Bologna, valido per la 3ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.

4′ – Subito primo episodio: Tomori lancia Rabiot che duella con Heggem al limite dell’area: Marcenaro punisce il francese

10′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Estupinan che ferma Castro lanciato in contropiede

14′ – Segna Cambiaghi, ma il giocatore partiva da chiaro fuorigioco

18′ – Ammonito anche Tomori per un brutto fallo su Cambiaghi

24′ – Milan a un passo dal vantaggio: palo di Estupinan

45′ – Palo di Gimenez

45′ – Ammonito anche Saelemaekers

46′ – Comincia il secondo tempo con De Winter per Pavlovic

55′ – Si fa male Maignan, entra Terracciano

61′ – GOL DEL MILAN! Segna Modric, alla prima rete in rossonero

68′ – Palo di Ricci

73′ – Primo ammonito nel Bologna, Miranda

76′ – Ricci chiede un tocco di mano di Lucumi in area, ma il movimento del difensore è congruo

77′ – Gran numero di Pulisic che poi cade in area: Marcenaro fa proseguire

85′ – Marcenaro assegna un rigore al Milan ma dopo controllo VAR cambia decisione

89′ – Allegri protesta in maniera veemente dopo la decisione del VAR e viene espulso

