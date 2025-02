Moviola Milan-Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Milan-Inter, valido per la 23ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Primo episodio in apertura di gara: Dimarco va in rete, ma il pallone viene servito da Lautaro in netto fuorigioco, visibile a occhio nudo. Proteste Milan per possibile tocco di Pavard su Leao in area ma situazione da non verificare perché il portoghese è in fuorigioco. Altro vociare del popolo rossonero su un fallo di Musah su Calhanoglu: i due si spintonano a vicenda. Secondo gol nerazzurro annullato: Barella oltre i difensori, inutile il tiro di Lautaro andato a bersaglio. Lo stesso capitano protesta per un corner non accordato, per lui c’era una deviazione di Pavlovic sulla sua girata.

SECONDO TEMPO

Jimenez non è d’accordo con Chiffi che sanziona un suo tamponamento su Lautaro. Primo giallo per Bastoni che placca Leao su un’accelerazione, cartellino sacrosanto. Ammonito anche Dumfries per proteste in seguito a un fallo sul connazionale Reijnders: l’interista lo considera esagerato.