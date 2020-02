L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: moviola Napoli Barcellona

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

57′ Gol del Barcellona – Semedo riceve palla sulla destra e serve Griezmann in mezzo: l’attaccante mette la palla in rete. Check sulla posizione del difensore, che però era regolare: lo teneva in gioco Di Lorenzo

89′ Espulsione Vidal – Vidal commette un brutto fallo su Mario Rui e poi va testa a testa con il portoghese: doppio giallo per lui