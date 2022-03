Moviola Napoli Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Napoli Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Milan, valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

13′ Il Napoli chiede un rigore – Fabian sventaglia per Osimhen che supera Tomori in velocità ed entra in area. Il difensore chiude il nigeriano in angolo, ma c’è un contatto. Orsato anche in questo lascia correre.

