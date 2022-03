Risultati classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventottesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 4 e domenica 6 marzo: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Nona giornata di ritorno che scatterà in anticipo serale con l’Inter a caccia del gol perduto al cospetto della Salernitana, mentre il sabato vivrà sulle spalle di un gustoso Roma–Atalanta preserale, con la Lazio di Sarri che volerà invece in Sardegna per proseguire la rincorsa europea. Domenica con incroci delicati in chiave salvezza, a cominciare da Genoa–Empoli che potrebbe anche far preoccupare i toscani in caso di sconfitta, mentre il Venezia ha bisogno di punti contro il Sassuolo. La Juve, zitta zitta, ospita la Spezia per continuare a risalire, confidando anche nello scontro diretto Napoli–Milan che chiude la giornata.

Venerdì 4 marzo

Inter-Salernitana ore 20.45

Sabato 5 marzo

Udinese-Sampdoria ore 15

Roma-Atalanta ore 18

Cagliari-Lazio ore 20.45

Domenica 6 marzo

Genoa-Empoli ore 12.30

Bologna-Torino ore 15

Fiorentina-Verona ore 15

Venezia-Sassuolo ore 15

Juventus-Spezia ore 18

Napoli-Milan ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 57

Napoli 57

Inter* 55

Juventus 50

Atalanta* 47

Roma 44

Lazio 43

Fiorentina* 42

Hellas Verona 39

Sassuolo 36

Torino* 33

Bologna* 32

Empoli 31

Sampdoria 26

Udinese** 26

Spezia 26

Cagliari 25

Venezia* 22

Genoa 17

Salernitana** 15

