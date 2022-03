Allo stadio Franchi, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Franchi, Fiorentina e Verona, match valido per la 28ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Fiorentina Verona 1-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio al Franchi!

4′ Giro palla dei viola in questo avvio di partita, Verona in pressione sui portatori di palla.

9′ GOL DELLA FIORENTINA! Piatek spara ancora e con un destro in area colpisce. Dormita della difesa veneta, il polacco raccoglie e calcia al volo.

18′ GOL VERONA! Caprari batte Terracciano dal dischetto! Occasione nata da un fallo di Milenkovic su Lasagna.

25′ Paura per la Fiorentina! Doppio tentativo di Caprari dalla sinistra: sul secondo si immola Simeone che sfiora solo il pallone e per poco non segna il 2-1.

36′ Gunter entra ruvido su Saponara a centrocampo: giallo per il difensore dell’Hellas Verona.

39′ Ci prova Lasagna con un piazzato face to face con Terracciano, che però si fa trovare pronto e devia in calcio d’angolo salvando letteralmente la Fiorentina.

PRIMO TEMPO CHE SI CHIUDE 1-1. MEGLIO IL VERONA, FIORENTINA IMPACCIATA E CONFUSA, VENETI CHE HANNO AVUTO ANCHE L’OCCASIONE PER TROVARE IL VANTAGGIO.

45′ Via alla ripresa con diverse novità nella Fiorentina. Dentro Duncan, Callejon e Sottil per Ikonè, Cabral e Maleh.

50′ Verona ripartito con la faccia cattiva al Franchi, la squadra di Tudor si propone ancora in avanti.

56′ Clamorosa palla gol per la Fiorentina! Torreira da pochi passi apre il piatto e il pallone termina sopra la traversa.

60′ Biraghi crossa per Piatek! Il polacco ci riprova al volo ma stavolta la palla è alta.

60′ Nel Verona Lazovic esce per Depaoli, probabile problema fisico per l’esterno.

Fiorentina Verona 1-1: risultato e tabellino

RETI: 9′ Piatek, 18′ Caprari

Fiorentina, 4-3-3: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Saponara.

Verona, 3-4-2-1: Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

Arbitro: Gianluca Manganiello

