Primavera Fiorentina Inter, presente Osvaldo in tribuna

Presente Osvaldo sugli spalti di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la 31° giornata del campionato

Presente un ospite speciale sugli spalti del Viola Park, dove è in corso Fiorentina-Inter Primavera, gara valida per il 31° turno del campionato, con i nerazzurri praticamente in vantaggio

Il fatto curioso però è che a vedere la partita c’è Daniel Osvaldo, ex calciatore argentino naturalizzato italiano che ha vista la maglia dell’Inter tra il 2014 e il 2015 per un totale di 12 presenze e 5 gol in campionato.