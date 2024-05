Fiorentina, Hayen: «Sappiamo i punti forti della Viola, l’abbiamo preparata così»

Nicky Hayen, tecnico del Club Brugge, ha analizzato il match valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista della gara con la Fiorentina:

SITUAZIONE – «Meijer è infortunato mentre su Jackers non sappiamo ancora. Noi vogliamo vincere tutte le partite, il nostro obiettivo è fare bene domani ma sono più che fiducioso. Domani tutti dovranno tenere i piedi per terra. Sono fiducioso, credo in tutti i calciatori del mio gruppo perché hanno tutti fame e sono convinto faremo una buona prestazione. Tutto quanto di buono abbiamo fatto nelle scorse settimane cercheremo di ripeterlo domani»

STATO D’ANIMO – «Non penso troppo a chi c’è intorno a me, sono concentrato solo sulla partita perché domani dovremo fare almeno due gol»

SKOV OLSEN – «Tutti i giocatori sono importanti, domani avremo bisogno di tutti anche perché chi partirà dalla panchina potrà fare la differenza»

FIORENTINA – «Sappiamo quali sono i punti forti dei viola e i loro punti deboli, per questo in allenamento abbiamo cercato di prepararci al meglio. Tutti i miei calciatori sanno cosa devono fare»

PENSIERI – «E’ una grande partita, una grande occasione per me e per tutta la squadra. La prenderò come una partita normale ma certamente saremo concentrati al massimo. Però non sarà una sfida diversa dalle altre. Cercheremo di essere al 100%»

PUNTO DI FORZA FIORENTINA – «E’ una squadra che vuol fare possesso palla, che gioca in modo offensivo, gli esterni sono veramente importanti per loro e spingono molto»

ANDATA – «Abbiamo visto molte gare dei viola, anche più di quella gara, ma questo dimostra che un gol nella gara d’andata da solo non basta a fare la differenza»

SEMIFINALE – «Siamo una squadra che ha fame, domani sarà una gara importantissima per far crescere il calcio belga e andare più avanti in Europa. Sappiamo che dovremo dare tutti il massimo anche per i nostri tifosi»