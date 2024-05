Calciomercato Lazio, si pensa a Barak: ecco la richiesta della Fiorentina

La Lazio quest’estate avrà il compito di rimanere competitiva nonostante i tanti addii di qualità della squadra

Sarà un calciomercato importantissimo per la Lazio che dovrà far fronte agli addii di Felipe Anderson e Luis Alberto su tutti. Proprio per questo il margine d’errore in sede di mercato dev’essere nullo.

Secondo il Corriere dello Sport, una delle richieste di Igor Tudor è quella di Barak della Fiorentina. I due avevano già lavorato insieme a Verona e potrebbe essere la soluzione ideale. La richiesta si aggira sui 10 milioni.